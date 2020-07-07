维权人士：警方应按种族对出警数据进行分类

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在美国掀起的“黑名贵”Black Lives Matter维权运动也在加拿大一些城市形成不可忽视力量的情况下，一些维权人士要求加拿大主要城市的警方把与警察执法有关的数据按照族裔背景进行分类。

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今年早些时候、在加拿大一些城市出现反对警方暴力执法、反对种族歧视示威的情况下，加拿大最大省份安大略省警方宣布，警察在执法过程中如果使用了武力、则必须在出警报告中填写被使用武力对象的族裔背景信息。

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加拿大约克大学研究公共政策和人权问题的教授Lorne Foster指出，警方把出警和执法信息按照族裔背景分类有助于有的放矢地进行社会讨论和政策制定。

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Lorne Foster在2013年帮助加拿大首都渥太华市政府实行了交警搜集截停检查对象族裔背景信息的项目。这个项目要求交通警对公路截停检查对象记录其族裔背景信息。

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根据该项目搜集的信息进行的统计分析显示，在2017-2018年期间渥太华警方公路截停检查的人中，祖籍中东地区的人被截停的比例3.18倍于拥有驾驶执照人口中祖籍中东地区人口所占的比例，而黑人被截停的比例2.3倍于拥有驾驶执照的黑人在所有拥有驾照的人口中的比例。

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在这一研究结果公布后，渥太华警方推出了为期几年的对所有警员进行种族多元化教育的培训计划。

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多年来一直有黑人等少数族裔指责警方在交通检查时有意选择黑人等少数族裔进行检查。并有黑人以自己在警方截停检查时感受到种族歧视为理由把警方告上了人权法庭。

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但也有一些黑人维权人士认为，现在的问题不是对警察队伍中存在的种族歧视问题进行研究、这已经是有定论的问题，真正的问题是如何解决加拿大警察队伍中存在的系统性种族歧视问题。

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RCI with Inayat Singh, Kimberly Ivany, Sylvène Gilchrist • CBC News

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