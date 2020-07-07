7月27日起：蒙特利尔室内公共场所强制戴口罩

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加拿大第二大城市蒙特利尔将很快实行在所有室内公共场所强制戴口罩的规定。

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蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）说，市政府正在起草一项市规，要求人们在所有的室内公共场所必须戴上口罩或面罩。

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她通过社交媒体表示：

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我们必须采取一切措施来保护自己，蒙特利尔计划最晚在 7 月 27 日实施该章程，该规定覆盖商店、体育设施、图书馆、酒吧和餐馆等室内场所，实施前会给与一段宽限期。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市长说，过去几天我们已经看到在蒙特利尔郊区爆发了一些疫情，这可能会破坏我们自疫情爆发以来进行的努力。

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她说，商店的业主们告诉她，在商店里执行保持距离等卫生规定不是很容易。

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普兰特还说，蒙特利尔正在借鉴北美其他一些城市的经验。

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强制戴口罩越来越普遍

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美国目前已经有几个州制定了强制戴口罩的法规，加拿大的一些城市也纷纷采取在公共交通系统或室内公共场所强制戴口罩的措施。

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从星期二（7月7日）开始，安大略省东部包括渥太华市在内开始要求人们在室内的公共场所必须戴上非医用口罩。

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在魁北克省，从 7 月 13 日开始，乘坐公共交通时必须戴口罩。

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上个月，魁省由27位流行病学家和其他卫生专业人员组成的一个小组发出呼吁，呼吁魁省在所有室内公共场所实施强制戴口罩。

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流行病学家 Nima Machouf 说：

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戴口罩和其他面罩是一种“低成本，无风险”的方式，能够遏制 COVID-19 的扩散，并有效预防今年秋天出现第二波疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不戴会被罚款

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蒙特利尔市长普兰特说，蒙特利尔警方将通过罚款的方式执法，不遵守口罩规定的个人和企业有可能被罚款。

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（CBC）

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