优步在加拿大推出食品送货服务 （PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / DARRYL DYCK）

Uber 在加拿大推出食品送货服务，从多伦多和蒙特利尔开始

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月7日（星期二）16:47
更新 2020年7月7日（星期二）16:49

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

优步公司 Uber Technologies Inc. 在加拿大推出食品送货服务，首先从多伦多市和蒙特利尔市开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二（7月7日），总部位于美国旧金山的这个科技巨头宣布，蒙特利尔和多伦多的用户现在可以通过 Uber 和 Uber Eats 应用程序从当地的食品超市订购食品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1-2 小时内送货上门

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步产品团队的负责人丹尼尔·丹克尔（Daniel Danker）告诉记者：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

客户可以在当地的食品杂货店下单，最快在1-2 个小时内就能收到食品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步说多伦多和蒙特利尔的居民现在可以通过其应用程序在当地食品店订购食品 (Rodrigo Garrido/Reuters)

优步的这项新服务涵括了不同零售商提供的数千种商品，包括 Walmart, Metro, Rexall, Costco, Longos, Pet Valu 和 Well.ca 等零售商。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

食品送货市场竞争激烈

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步新推出的食品送货服务面临着激烈的竞争。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Amazon.com Inc.、Instacart、Walmart、Loblaw Companies Ltd. 等都已经在提供食品的送货服务，估计优步准备靠送货速度快来取胜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

丹尼尔·丹克尔说，在 COVID-19 疫情期间，对食品送货服务的需求大增，因为有更多的加拿大人改为在家里工作。待疫情过去后，由于有更多的人已经习惯了了食品送货服务的方便，这个趋势会继续下去

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：因特网与科技
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者