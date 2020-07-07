Uber 在加拿大推出食品送货服务，从多伦多和蒙特利尔开始

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优步公司 Uber Technologies Inc. 在加拿大推出食品送货服务，首先从多伦多市和蒙特利尔市开始。

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星期二（7月7日），总部位于美国旧金山的这个科技巨头宣布，蒙特利尔和多伦多的用户现在可以通过 Uber 和 Uber Eats 应用程序从当地的食品超市订购食品。

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1-2 小时内送货上门

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优步产品团队的负责人丹尼尔·丹克尔（Daniel Danker）告诉记者：

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客户可以在当地的食品杂货店下单，最快在1-2 个小时内就能收到食品。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步的这项新服务涵括了不同零售商提供的数千种商品，包括 Walmart, Metro, Rexall, Costco, Longos, Pet Valu 和 Well.ca 等零售商。

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食品送货市场竞争激烈

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优步新推出的食品送货服务面临着激烈的竞争。

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Amazon.com Inc.、Instacart、Walmart、Loblaw Companies Ltd. 等都已经在提供食品的送货服务，估计优步准备靠送货速度快来取胜。

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丹尼尔·丹克尔说，在 COVID-19 疫情期间，对食品送货服务的需求大增，因为有更多的加拿大人改为在家里工作。待疫情过去后，由于有更多的人已经习惯了了食品送货服务的方便，这个趋势会继续下去

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（CP）

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