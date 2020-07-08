与刚毕业高中生有性关系，BC 省 2 名教师被开除

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加拿大广播公司报道说，在不到 10 天的时间里，不列颠哥伦比亚省（BC）教师监管机构连续解雇了两名承认与前学生发生性关系的教师。

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BC 省监管机构 B.C. Commissioner for Teacher Regulation 在网站上发布了有关决定，但没有透露所涉及教师的姓名、所在学校以及学区。

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监管机构说，这是 “为了保护遭到老师伤害、虐待和剥削的学生的身份”。

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第一起案例

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在本周二（7月7日）公布的案例中，一位教师承认与应届高中毕业生有 “不适当的性关系”。

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这位未被透露性别的教师曾在 10年级、11年级和12年级教过有关学生，并在该学生毕业 3 个月之后开始与其有性关系。

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第二起案例

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B.C. Commissioner for Teacher Regulation 还在 6 月 30 日宣布解雇了另一名教师。

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这位男教师承认，曾与他所任教高中的两名前学生发生过性关系。

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摘要显示，其中一位学生 18 岁，这名教师曾在两年内是该学生的老师；另一位学生 17 岁，这名教师在该学生毕业后几周内与其发生了性关系。

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BC 省教师监管机构已经吊销了上述两名教师的执照，而且这两人在 15 年内不得申请从教。

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（CBC）

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