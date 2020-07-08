世卫组织：没有决定性的证据证明新冠病毒能通过空气传播

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世卫组织感染防控技术主管阿莱格兰奇（Benedetta Allegranzi）表示，不能排除新冠病毒在公共场所通过空气传播的可能性，尤其是在拥挤、密闭和通风不好的环境中。但是我们还需要进一步收集和解读证据。目前这方面的研究很多，也发现了一些证据，但是它们并不是“决定性的”。

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此前两百多名各国科学家联名发表公开信，呼吁世卫组织重视新冠病毒通过空气传播的危险性，修改防疫指南。阿勒格兰奇的话表明，至少在目前，世卫组织还不打算这样做。

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根据世卫组织的防疫指南和建议，在一般的公共场所，新冠病毒主要通过人在说话、咳嗽或打喷嚏时喷出的飞沫传播。空气传播主要是在医院里给患者插管时会发生。因此公共卫生部门对普通民众的防疫建议是勤洗手和人与人之间保持两米距离，以及打喷嚏和咳嗽时捂住口鼻。如果病毒只是通过飞沫传播的话，这几项防护措施足够有效。因为飞沫喷出后会很快落到地上或物体表面。

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空气传播更难防

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但是小于5微米的气溶胶进入空气后可以悬浮更长时间，移动距离可达几十米，形成空气传播。公开信说，在数起大型群聚性感染事件中，病毒携带者和被感染者之间并没有发生近距离接触，另外在空气中发现了带有病毒核糖核酸的气溶胶。

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签署公开信的学者们认为，虽然目前对新冠病毒通过空气传播还没有达成共识，但是已经有足够多的证据证明采取预防措施的必要性。目前世卫组织和大部分公共卫生部门所要求的勤洗手和保持社交距离的措施是必要的，但是不足以防止病毒的空气传播。

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他们建议的措施包括改善公共设施、工作场所、学校、医院和养老院等地的通风条件，同时采取局部排气、高效空气过滤和紫外线杀菌等防止病毒空气传播的措施，以及避开拥挤场所，例如公共交通和公共建筑。

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公开信签署者担心，对新冠病毒空气传播的危险缺乏认识和缺乏清晰的防疫建议，会让公众觉得他们只要遵照现行政策做好防护就是安全的。这会造成严重的后果，尤其是在目前各国纷纷复工复课的情况下。

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对世卫组织的回应感到失望

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在公开信上签名的专家之一、维吉尼亚州立大学的林赛.马尔（Lindsey Marr )在接受CBC采访时说，空气传播在新冠疫情中具体起到多大的作用目前尚不清楚。但是无视这种传播方式的存在是危险的，会让疫情继续迅速蔓延。

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另一名签署者、科罗拉多大学的何塞.希梅内兹对世卫组织的回应感到失望。他说，世卫组织认为新冠病毒的空气传播缺乏决定性的证据。但实际上，对于飞沫传播或接触传播等其他任何一种方式，其实也没有决定性的证据。

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世卫组织流行病防控技术主管范克霍夫（Maria Van Kerkhove)星期二表示，世卫组织将很快发布公告，表明对新冠病毒不同传播方式的看法。世卫组织一直在关注新冠病毒在医院里通过空气传播的可能性，但现在也要考虑这种病毒传播方式对通风不好的密闭空间等场所的威胁。

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（RCI with CBC News, Adam Miller， Thomson Reuters）

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