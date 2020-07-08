南非约翰内斯堡索韦托，一名男子戴着防止冠状病毒的口罩走过街道

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2020年6月29日，南非约翰内斯堡索韦托，一名男子戴着防止冠状病毒的口罩走过街道上的美发产品广告牌。非洲现在有超过50万的确诊冠状病毒病例，而在南非作为一个新的全球热点又记录了超过1万例确诊病例之后，整个非洲大陆的确诊病例总数现在已经超过5万8千例。 (AP Photo/Themba Hadebe/File)

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