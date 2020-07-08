发现确诊新冠肺炎患者的加拿大国内国际航班

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根据加拿大联邦政府的资料，在6月23日到7月2日之间乘坐飞机旅行的加拿大乘客有可能接触到新冠病毒。这些航班中有的属于加拿大航空公司（Air Canada），有的属于其他国家的航空公司。

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发现确诊新冠患者的加航国内航班中，有两班从多伦多飞往蒙特利尔，两班从蒙特利尔飞往多伦多，另外两班从多伦多分别飞往萨斯卡通和温尼伯。

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发现确诊新冠患者的加航国际航班有两班分别从墨西哥城和坎昆飞往多伦多，两班从弗罗里达州劳德戴尔堡飞往多伦多。

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有确诊新冠患者登机的国际航班在6月25日到7月2日之间起飞，包括法航的巴黎-蒙特利尔航班，墨西哥航空公司的墨西哥城-温哥华航班和达美航空的底特律-多伦多航班。

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加拿大政府说，以上信息不保证详尽无遗，但是会定期更新。另外，所有从国外回来的旅客无论是否出现新冠肺炎症状都必须隔离14天。

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（CP, Radio-Canada）

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