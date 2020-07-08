受疫情影响，加拿大客运铁路公司裁员千人

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加拿大客运铁路公司Via Rail星期三（7月8日）宣布，因受新冠疫情影响，公司不得不暂时辞退大约一千名员工。总裁辛西娅.加尔诺（Cynthia Garneau）的声明说，公司此前对新冠疫情对客运行业的打击估计不足。

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Via Rail的总部设在魁北克省蒙特利尔市，旗下有3100多名员工。它和加拿大国家铁路公司（CN）是加拿大铁路运输业的两大巨头，但Via Rail更偏重客运。被辞退的员工将在7月24日离开。既是暂时辞退，公司业务恢复后他们可以重返工作岗位。但是今天的总裁声明中并未提到他们返回的日期。

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这是该公司今年第二次遭受打击。今年二月份，原住民为反对BC省的天然气管道修建项目封堵铁路，加拿大东部和西部之间的铁路运输一度瘫痪。Via Rail为此暂时裁员一千人。疫情爆发以来，该公司已取消数条客运线路。

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2019年，Via Rail的客运量超过五百万人次，比前一年增长5.5%。

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（RCI with CBC News, CP）

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