新冠疫情(7月8日)：全球感染1206万，加拿大10. 6 万

截至到 7 月 8 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|2990
|183
|阿尔伯塔省
|8436
|157
|萨斯喀彻温省
|806
|15
|曼尼托巴省
|325
|7
|安大略省
|36178
|2735
|魁北克省
|56079
|5603
|纽芬兰与拉布拉多
|261
|3
|新不伦瑞克省
|165
|2
|新斯科舍省
|1066
|63
|爱德华王子岛
|32
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|1
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|106 368
|8768
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染 1206万，加拿大 10. 6 万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到 15 点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超 1206 万，与一天前相比增加 0.9%；
- 死亡人数超 54. 9 万 ，日增 0. 4 %；
- 痊愈人数超过 678 万，日增 1. 4%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 106 367 例，新增 200 例，日增率 0.2%；
- 死亡人数 8768人, 新增 13 例，日增率 0.1% ；
- 痊愈人数 70 161人，新增 278 例，日增率 0.4%。
（Radio-Canada）
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