2020年7月8日：加拿大累计感染 10. 6 万例 （PHOTO : ASSOCIATED PRESS / LM OTERO）

新冠疫情(7月8日)：全球感染1206万，加拿大10. 6 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月8日（星期三）12:05
更新 2020年7月8日（星期三）15:00

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截至到 7 月 8 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2990 183
阿尔伯塔省 8436 157
萨斯喀彻温省 806 15
曼尼托巴省 325 7
安大略省 36178 2735
魁北克省 56079 5603
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 165 2
新斯科舍省 1066 63
爱德华王子岛 32 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 1 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 106 368 8768

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 1206万，加拿大 10. 6

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根据 Radio Canada   的数据，截止到 15 点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超 1206 万，与一天前相比增加 0.9%；
  • 死亡人数超  54. 9 万 ，日增  0. 4 %；
  • 痊愈人数超过 678 万，日增  1. 4%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  106 367 例，新增 200 例，日增率  0.2%；
  • 死亡人数   8768人,  新增 13 例，日增率  0.1% ；
  • 痊愈人数   70 161人，新增  278 例，日增率  0.4%。

（Radio-Canada）

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