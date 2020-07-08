新报告：加拿大边境局不知道大多数应被遣返者在什么地方

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总审计长卡伦·霍根（Karen Hogan）发布了一个新报告，严厉批评加拿大边境局（Canada Border Services Agency ，CBSA）遣返行动的效率低。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在星期三（７月８日）上午发布的审计报告中，总审计长卡伦·霍根说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们得出的结论是，加拿大边境局没能尽快驱逐大多数收到遣返令的人，以保护移民系统的完整性并维护公共安全。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

遣返案件积压 5 万例

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于违反了移民法的人，加拿大政府会发出通缉令，加拿大边境局负责执法，遣返这些人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总审计长卡伦·霍根和她办公室的工作人员查看了截至到 2019 年 4 月边境局数据管理系统中的所有案例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告指出，尽管加拿大边境局最近驱逐的人数有所增加，但系统中积压的应被遣返者的案例多达大约 50,000 例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告接着说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中三分之二的案件，边境局不知道那些人在哪儿，而且大多数积压的遣返案件已经拖了好几年还没能执行。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总审计长的报告还说，边境局对来自联邦政府合作机构的数据处理缓慢，从而使边境局缺乏跟踪遣返令执行状态所需要的信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada