加拿大边境局负责遣返违反了移民法的人 /CBC

新报告：加拿大边境局不知道大多数应被遣返者在什么地方

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月8日（星期三）11:23

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加拿大总审计长卡伦·霍根（Karen Hogan）发布了一个新报告，严厉批评加拿大边境局（Canada Border Services Agency ，CBSA）遣返行动的效率低。

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在星期三（７月８日）上午发布的审计报告中，总审计长卡伦·霍根说：

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我们得出的结论是，加拿大边境局没能尽快驱逐大多数收到遣返令的人，以保护移民系统的完整性并维护公共安全。

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遣返案件积压 5 万例

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对于违反了移民法的人，加拿大政府会发出通缉令，加拿大边境局负责执法，遣返这些人。

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加拿大总审计长卡伦·霍根（Karen Hogan）发布报告，批评加拿大边境局遣返外国人的效率低。(Jonathan Hayward/The Canadian Press)

加拿大总审计长卡伦·霍根和她办公室的工作人员查看了截至到 2019 年 4 月边境局数据管理系统中的所有案例。

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报告指出，尽管加拿大边境局最近驱逐的人数有所增加，但系统中积压的应被遣返者的案例多达大约 50,000 例。

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报告接着说：

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其中三分之二的案件，边境局不知道那些人在哪儿，而且大多数积压的遣返案件已经拖了好几年还没能执行。

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总审计长的报告还说，边境局对来自联邦政府合作机构的数据处理缓慢，从而使边境局缺乏跟踪遣返令执行状态所需要的信息。

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(CBC)

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