Spectators watch as the Confederate Soldiers & Sailors Monument statue is lowered to the ground in Libby Hill Park, Wednesday, July 8, 2020, in Richmond, Va. The 17 ft statue stands on a 73 foot pedestal overlooking downtown. The statue is one of several that will be removed by the city as part of the Black Lives Matter reaction. (AP Photo/Steve Helber)

美国弗吉尼亚州里士满，人们观看邦联士兵和水手纪念碑雕像被放到地面

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发表 2020年7月8日（星期三）12:12

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2020年7月8日，星期三，美国弗吉尼亚州里士满，人们观看邦联士兵和水手纪念碑雕像被放到地面。这座17英尺高的雕像矗立在一个73英尺高的基座上，俯瞰市区。这座雕像是城市将拆除的几个雕像之一，作为黑人运动的回应的一部分。 (AP Photo/Steve Helber)

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