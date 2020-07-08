赞助商：加拿大这一橄榄球队不改名就停资助

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加拿大橄榄球俱乐部联盟的赞助商之一Belairdirect保险公司星期二表示，如果埃德蒙顿橄榄球俱乐部队不停止使用爱斯基摩人作为球队的名字，则该公司将停止出资赞助这支埃德蒙顿橄榄球队。

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加拿大汽车和住宅保险业领域的知名公司Belairdirect指出，虽然埃德蒙顿橄榄球队使用爱斯基摩人作为球队的名字已经有超过百年的历史，但随着时代的变迁和社会的进步，这个名字现在已经不适当、需要更改。

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爱斯基摩人是多年前流行的对土著因纽特人的称呼。近年来在加拿大，称因纽特人为爱斯基摩人被认为是带有种族歧视色彩的名称。

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Belairdirect公司在提供给加拿大广播公司的声明中说，公司价值观的核心是尊重，这一价值观通过多元化、包容和合作等方面具体地反映出来。根据这一核心价值观，公司方面已经明确要求埃德蒙顿橄榄球俱乐部队在近期采取包括更改球队名称在内的与时俱进的措施。

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在Belairdirect公司要求埃德蒙顿橄榄球队不再使用爱斯基摩人这个名称之前，加拿大和美国几大球类运动俱乐部联盟中的一些球队已经被要求更改带有种族歧视色彩的球队名称。

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