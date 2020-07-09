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2020年7月8日，星期三，加拿大不列颠哥伦比亚省奥尔德格罗夫市的大温哥华动物园，人们骑着四轮多自行车，其他人则走在小路上。该动物园因COVID-19关闭了两个多月，上个月重新开放，新的措施已经到位，包括单向行进方向和工作人员戴口罩。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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