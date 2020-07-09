卡尔加里6月中旬冰雹灾害让保险公司赔惨

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加拿大保险局提供的数字显示，今年6月13日袭击了加拿大西部卡尔加里市的冰雹灾害让保险公司至少要赔偿12亿加元，使之成为加拿大历史上保险公司赔偿金额第四高的自然灾害。

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这次卡尔加里市冰雹灾害受灾最严重的是卡城东北部地区。网球大小的冰雹以80到100公里的时速砸下、让至少又7万住宅和汽车受到损害。

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保险业专家们指出，目前12亿加元的赔偿金额还只是初步的估算，在今后几个月中会有更多的索赔要求被提出，保险公司最后要支付的赔偿金额会不止这12亿加元。

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专家们指出，不要说那些购买的住宅和汽车保险额度不高或保险范围不全的当地住户会遭受损失，就是那些购买了足够保险的居民由于保险条款中规定的免赔额度也会损失一笔为数不少的钱。

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卡尔加里市长Nenshi也居住在这次冰雹灾害受灾严重的地区，该地区移民比较集中。Nenshi说一位住户告诉他，他家遭受的损失约1万6千加元，保险公司只负责赔偿6千加元，剩下的1万块钱他们家要自掏腰包。

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Nenshi呼吁阿尔伯塔省政府体恤民情，为卡尔加里冰雹灾害受灾民众提供实质性帮助。

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加拿大历史上财产损失最高的10个自然灾害中有4个发生在阿尔伯塔省。比如在财产损失排行榜上名列第一位的2016年麦克默里堡森林火灾让保险公司损失了近40亿加元，排在第二位的2013年卡尔加里洪水灾害带来的财产损失是35亿加元。

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RCI with Sarah Rieger • CBC News

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