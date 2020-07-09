澳大利亚：延长港人签证并停止引渡协议

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澳大利亚总理莫里森星期四宣布，在中国强行在香港实施国安法的情况下、澳大利亚将采取措施保护港人的安全，包括停止实行与香港之间的引渡协议、并给已经在澳大利亚的港人以为期5年的居留签证。

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莫里森指出，停止执行与香港的引渡协议是因为根据港版国安法，北京政府可以要求港府把犯人送交给大陆司法机构审理。

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上个星期，加拿大政府已宣布停止实行与香港的引渡协议。

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澳大利亚总理莫里森说，在香港实行港版国安法的情况下，会有港人想在其他国家工作、生活和做生意，澳大利亚需要对这些港人提供帮助。

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根据澳大利亚政府的这一新政策，在澳大利亚上学的香港学生毕业后可以有5年的时间留在澳大利亚工作和生活，并申请成为永久居民；目前在澳大利亚短期工作的香港人也可以延长其在澳大利亚的工作签证五年，并在五年之后申请成为澳大利亚永久居民。

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目前在澳大利亚持工作签证或学生签证的港人有约1万人。

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