Britain's Prince Charles and Camilla, Duchess of Cornwall visit the Asda Distribution Centre, where they thanked staff who maintained the country's food supplies during the coronavirus lockdown, in Bristol, England, Thursday, July 9, 2020. (Arthur Edwards/Pool Photo via AP)

英国布里斯托尔，查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉参观阿斯达配送中心

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发表 2020年7月9日（星期四）12:14

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2020年7月9日，星期四，英国布里斯托尔，查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉参观阿斯达配送中心，在那里他们感谢在冠状病毒封锁期间维护国家食品供应的工作人员。(Arthur Edwards/Pool Photo via AP)

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