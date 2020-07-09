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2020年7月9日，星期四，英国布里斯托尔，查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉参观阿斯达配送中心，在那里他们感谢在冠状病毒封锁期间维护国家食品供应的工作人员。(Arthur Edwards/Pool Photo via AP)

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