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2020年7月8日，星期三，香港，一名男子在中国新成立的保卫国家安全办公室的开幕式的屏障外。中国在香港的新国家安全办公室周三在警方的严密监视下正式开幕，提前启动。(AP Photo/Kin Cheung)

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