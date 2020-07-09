公平和自由不矛盾：《使女的故事》作者等150人写公开信呼吁包容异见，保护辩论空间

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150多名著名学者、作家和艺术家在一封公开信上签名，呼吁容忍思想上的异见，保护自由辩论的空间。公开信说，最近的大规模示威抗议活动争取社会公正和种族平等，要求警方改革。这是一场必要的清算，但是作为自由社会命脉的信息与观点的自由交流也在日益受到限制。“我们的文化体系正在面临考验。”

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公开信说，审查风正在我们的文化中蔓延：不容忍相反意见，公开羞辱和驱逐，把复杂的政策问题消解为在道德上的确定性。要求迅速、严厉的惩罚言论和思想上的冒犯变成太普遍的现象。更令人不安的是，一些机构的领导因为急于止损，匆忙作出过分的惩处，而不是考虑如何改进。

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正在付出代价

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公开信举例说，编辑因为发了有争议性的稿件而被解雇；书籍因为被指控失实而下架；记者被禁止报道某些题材；教师因为在课堂上援引了某部文学作品而被调查；一名研究人员因传阅一篇同行评议的学术文章而被辞退；机构负责人因犯了笨拙的错误被赶走。对每个具体事件无论发生什么争论，最后的结果总是可以说出来而不遭报复的看法又少了一些。我们正在付出的代价是，不想丢掉饭碗的作者、艺术家和记者需要更小心地规避风险，如果他们偏离共识，甚至如果没有对共识表现出足够的热诚的话。

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公开信表示支持这场争取平等包容的社会运动，但是反对为了追求“意识形态的一致”而削弱公开辩论的规范和对异见的容忍。

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公开信说，对辩论的限制，无论是来自政府的打压还是社会的不容忍，都会损害那些没有权势的人，损害每个人的民主参与能力。击败错误的观点要靠展示，辩论和说服，不能靠禁止发声。写作者需要一个进行实验、冒险和犯错的空间， 需要可以持不同意见而不至于搭上自己的职业生涯的可能性。

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公开信引发热议

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这封公开信发表在《哈珀杂志》上。这是一本在纽约发行的文化月刊，创刊于1850年。在公开信上签名的有来自美国哈佛、耶鲁和普林斯顿等高校的教授，也有《哈利.波特》作者J.K.罗琳（J.K. Rowling）,国际象棋大师卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）和美国教师工会主席温加滕（Randi Weingarten）等人。加拿大签署者中有《使女的故事》的作者阿特伍德（Margaret Atwood），著名学者、前自由党领袖伊格纳季耶夫（Michael Ignatieff）和著名政治学专家弗洛姆（David Frum）等人。

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公开信发表后在网上引起了热烈的讨论。一些批评者认为，签署公开信的人都很有影响力，他们抱怨辩论空间被压缩实际上是在保护自己的发声平台。还有人指出有些签名者本人就曾经对别人的言论不宽容。有两位签名者在看到完整名单后撤回了自己的签名。

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(RCI with AP, CBC News)

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相关链接公开信原文：A Letter on Justice and Open Debate

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