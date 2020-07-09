BC省青少年冰球队为尊重原住民改名

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BC省沙尼治区的青少年冰球队自1967年加入温哥华岛青少年冰球联盟之日起就使用“Braves”这个名字，并以一个印第安勇士的头像作为徽标。但是冰球队老板星期四（7月9日）宣布，为尊重原住民起见，勇士冰球队将更改队名和徽标。

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老板之一诺姆.凯利（Norm Kelly）在接受CBC采访时表示，改队名和改徽标的决定并不是因为受到某起争议的促使。但是他们决定主动采取行动。

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加拿大和美国的许多球队的名字和原住民有关。要求它们改名的呼声过去一直存在，但是在最近几个月里的反歧视示威抗议中格外高涨。

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埃德蒙顿市的美式足球队“爱斯基摩人”是受到改名压力的球队之一。另外还有华盛顿美式足球队“红人”（Redskins, 即北美印第安人）。两支球队都表示正在考虑改名之事。

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（RCI with CBC News, Roshini Nair）

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