加拿大六月份住房开工量明显上升

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大房贷和住房公司的统计数字，加拿大6月份住房开工率与5月份相比有了明显上升，超过了经济分析师们的预期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6月份开建的住房有21万1千6百81套，而5月份的数字是19万5千4百53套。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从房屋类别来看，独立房的开建数量下降了4.5%，而公寓楼和多单位住宅的开工数量猛增了13%，后者不但抵消了独立房开工数字的下降、而且从整体上拉升了加拿大的住房开工率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大多伦多道明银行的经济师Rishi Sondhi指出，COVID-19病毒肺炎疫情虽然对加拿大经济带来沉重打击，但住房建筑业与其他经济行业相比表现要好得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家银行分析师Claire Fan认为，超低的利息率和联邦政府给加拿大人提供的抗疫救助金帮助缓解了加拿大家庭疫情期间的经济负担。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过加拿大帝国商业银行的资深经济师Royce Mendes认为，COVID-19病毒肺炎疫情限制了加拿大接受移民的数量，而比较少的移民会放缓对住房的需求、导致今后一段时间加拿大房地产市场的疲软。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada