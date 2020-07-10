加拿大参加22国保护海洋国际联盟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大参加世界上由22个国家组成的保护海洋的国际组织环球海洋联盟Global Ocean Alliance。该组织的目标是在2030年保护世界上30%的海洋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府海洋渔业部长Bernadette Jordan星期四在做出上述宣布时表示，国际社会只有合作才能在保护世界海洋方面取得进展。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大已有的海洋保护目标是在2025年实现对25%加拿大海域的保护，到目前为止已经实现了对14%加拿大海域的保护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大除了南部与美国接壤之外、其他三面都被海洋环绕。加拿大东面是大西洋，西面是太平洋，北面是北冰洋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参加环球海洋联盟的22个国家中既有意大利、德国、瑞典这样的欧盟国家，也由斐济和塞舌尔这样的海洋岛国。但在世界经济中举足轻重的美国、中国、俄罗斯和一些欧洲国家没有参加环球海洋联盟。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环球海洋联盟的成员国将在保护海洋方面分享信息、经验和资源，建立统一的保护海洋行为标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际保护自然联盟的科学家们认为，保护世界30%的海洋水体对保护地球生态具有关键意义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Bob Weber • The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada