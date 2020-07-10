加拿大因纽特人可能会有用自己语言播音的电视台

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加拿大北部土著因纽特人今年可能会见到用自己语言播音的因纽特电视台。

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在星期四加拿大努纳武特特区的法定假日这一天，因纽特电视网Inuit TV Network总裁Alethea Arnaquq-Baril表示，按计划在今年年底之前开始用因纽特语言播音的电视台准备使用所有因纽特地区的语言，包括格陵兰地区的因纽特语。

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Alethea Arnaquq-Baril指出，居住在北极圈内边远地区的许多因纽特家庭没有电脑也没有好的互联网服务，而电视节目就成了比较容易获取的资讯渠道；但加拿大广播公司CBC和加拿大土著人电视网APTN的现有电视节目缺乏因纽特语言内容。在这种情况下，主打教育节目的Inuit TV Network使用因纽特各地区的语言播出节目就能比较好的弥补这个服务缺口。

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Alethea Arnaquq-Baril表示，Inuit TV Network正在向负责管理加拿大电视行业的加拿大广播电视和电讯委员会申请许可证，计划在今年年底之前开始不定期播出使用因纽特语言的节目，并在明年开始全天的因纽特语节目播放。

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Inuit TV Network总裁Alethea Arnaquq-Baril承认，一开始因纽特电视台会有缺乏因纽特语电视节目的问题，会通过与其他电视台合作的方式加以解决。

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RCI with Beth Brown • CBC News

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