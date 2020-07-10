加拿大疫情最严重的养老院死亡率超过40%

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CBC新闻部的调查显示，在今年3月1日到5月31日这三个月中，加拿大新冠疫情最严重的五家养老院有40%的老人死亡。其中死亡率最高的是蒙特利尔北郊拉瓦尔市的一家私人养老院，有44%的老人死亡。这五家养老院有四家在魁北克省的蒙特利尔市和拉瓦尔市，一家在安大略省。

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另外还有十九家养老院的死亡率在30%到40%之间，其中有公立的，也有私立的，但是无一例外全部在魁北克省和安大略省，大部分在蒙特利尔地区和多伦多地区。

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这些养老院都有护工短缺、防疫措施不到位，在疫情爆发早期没有及时隔离病患等问题。拉瓦尔市卫生局和该市圣多罗泰养老院目前面临集体诉讼。这家养老院的死亡率为37%。

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在3月1日到5月31日期间，加拿大全国共有182家养老院的死亡人数超过10人。它们当中有4家在BC省温哥华地区，3家在阿尔伯塔省卡尔加里地区，1家在加东新斯科舍省哈利法克斯市。其余全部在安大略省和魁北克省。

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另外，根据世界卫生组织的统计，星期五（7月10日）全世界在二十小时内新增228102个病例，为疫情以来最高纪录。

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（CBC News, Tara Carman, AP)

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