疫情期间一些加拿大城市的自行车失窃事件增加

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新冠疫情爆发以来，蒙特利尔和渥太华等城市的自行车失窃事件急剧增加。平素被认为相对安全的车库和停车点也被小偷潜入。渥太华市警方建议自行车主用高质量的车锁，记下自行车的型号信息并下载防盗APP。

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蒙特利尔市政府在考虑引进防盗应用软件529 Garage。有关官员表示，市政府目前正在和不同的公司商谈，希望在降低自行车失窃率的同时也做好信息保护。

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一些自行车被盗的蒙特利尔市民在脸书上建了一个网页，分享他们的故事。网页创建者多米尼克.奥代说，今年是自行车失窃创纪录的一年。小偷的肆无忌惮令人惊讶。有些人在大白天就敢用砂轮机锯断U型锁，还有人满不在乎地看着摄像头。

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渥太华警方说，实际上疫情以来不仅是自行车盗窃案增加，入室偷盗等非暴力犯罪的案发率也在增加。在该市东区甚至发生过几起小偷闯入，发现屋主在家后假称寻找猫狗的事件发生。

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（RCI with CBC News, Le Devoir)

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