LION和Google新闻计划发起的创业训练营，培训新闻媒体创业者

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有志于新闻业创业的人往往是对新闻充满激情的记者，他们对新闻故事很有专业精神，但是往往对如何在新闻业中获得盈利缺乏认识。对于这些新闻企业家面临的最大挑战通常不是开发新闻产品，而是开发可持续的商业模式。

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有鉴于此，本地独立在线新闻（LION）组织和Google新闻计划准备开始一个为期八周的新闻企业家创业虚拟训练营。为这些对新闻本身富有批判性，对于商业计划却缺乏准备的创业记者们提供创办一家能够盈利的新闻媒体公司的培训。

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虚拟训练营的目的不是要在八周内启动新闻创业公司，而是要帮助记者以企业家的身份思考，并降低他们创业想法的风险。

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“通常，离开新闻编辑室的人们只是到了那里就开始写新闻报告，同时建立了一个WordPress网站，六个月后他们才回头思考，’我要怎么挣钱？’” – 新闻创业培训公司创始人菲利普·史密斯

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在八周里，这些研讨会是每周一次的的远程交流，研讨会要求参与者尽量进入其社区并与社区成员进行访谈，以了解他们如何更好地满足他们的新闻和信息需求。

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LION的课程总监Anika Anand表示，他们特别希望有色人种的记者参加。她还在努力寻找并非来自传统新闻编辑室或新闻背景但有兴趣向社区提供新闻信息的人。

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申请将在8月17日之前接受美国和加拿大的申请。 训练营将于2020年9月21日至11月9日举行。

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