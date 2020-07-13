为尊重原住民，华盛顿红皮美式足球队将改名

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华盛顿红皮美式足球队（Redskins，又译红人队）星期一（7月13日）宣布，在经过全面考量后，球队决定放弃队名和徽标。新队名待定。

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华盛顿红皮队是国家美式足球联盟（NFL）资格最老、最著名的球队之一。对这个队名的争议早在目前这场反种族歧视抗议之前就已经开始。2014年，联合国的原住民人权状况特别报告员曾呼吁该球队改名，称“红皮肤”令许多人想到北美原住民的苦难历史。

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红皮队老板斯奈德（Dan Snyder）从小就是该队粉丝，1999年买下它后曾宣称永不改名)。但是来自赞助商的压力使他不得不重新考虑。这些赞助商包括联邦快递，耐克，百事可乐和美国银行。其中联邦快递的CEO史密斯（Frederick Smith）还是该球队的股东。

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印第安人因在面部涂抹红色颜料，曾被踏上美洲大陆的欧洲人称为“红种人”。上个星期，一些原住民团体和原住民问题专家给NFL写信，再次要求红皮队改名。他们的要求获得了NFL主席古德尔（Roger Goodell）的支持。

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(RCI with AP)

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