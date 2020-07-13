加东两个自然公园获联合国教科文组织命名为“世界地质遗产”

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7月10日，联合国教科文组织加拿大委员会和加拿大地质公园网络宣布，加拿大又有两个具有独特地貌的国家公园被联合国教科文组织授予“世界地质遗产”的美誉。这两个地质公园一个是 新斯科舍省的“芬迪湾崖群”，另一个是纽芬兰省海岸线上的“探索公园”。

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“世界地质遗产”是联合国教科文组织评选出的世界级自然和文化遗产中的一个类别。获颁此称号者不仅都具有独特的地质遗迹风貌，而且证明所在地政府和各界在保护地质遗址方面工作卓越以及有能力让参观者增长知识，受到教育。

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芬迪湾（Bay of Fundy）世界地质遗产公园是位于新斯科舍省和新不伦瑞克省之间的峡湾，原来就被列为北美7大自然景观之一。它汇聚了40多个令人印象深刻的自然地理景点，例如：有3亿年前大陆形成和分裂的见证；有2亿年前加拿大最古老的恐龙骨骼；还有世界最高的海洋潮汐，春季最高时落差可达16米；以及被潮汐多年冲刷后形成的立柱式石崖。

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该公园总长约125公里，一路上还散落着1.1万年前原住民Mi’kmaw人的传说，早期法国移民创建的阿卡迪亚社区的乡村美景，以及多姿多彩的艺术、美食和音乐文化。

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另一个新被命名的“世界地质遗产”位于纽芬兰岛东海岸上半部， 简称“发现公园”，全名则为The Discovery Aspiring Geopark。“发现”之名起源自意大利探险家乔凡尼·卡博托（Giovanni Caboto）在1497年6月24日首次发现这里的历史性登陆。这个公园沿海岸线延伸，有许多景点。在233号或230号公路的“ Discovery Trail”，可以了解5亿多年前冰河世纪消退如何形成大陆和海洋；看到世界最早的生物细胞诞生、动物出现的展示；还有5亿6000万年前的动物化石； 数百万年自然形成的海港，和数百年前修建的133座地窖式建筑， 等等。

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这两个地质公园在获得联合国认可的“世界地质遗址”称号后，不仅可以推动高质量、可持续发展的旅游业，也可为当地经济注入活力。

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增加这两个新的地质公园之后，加拿大总共有获联合国命名的世界级遗产22个， 其中自然遗产9个，文化遗产8个, 世界地质公园则由3个增加到5个。

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加拿大教科文组织委员会主席利特·瓦瑟尔（Liette Vasseur）和秘书长萨巴斯蒂安·古皮（Sébastien Goupil）发表贺词说： “能够成为联合国教科文组织认可的世界级地质公园是一项巨大的成就，因为这是一种很高的国际声望，非常难以获得。加拿大教科文组织委员会非常高兴地欢迎这两个新的合作伙伴。它们将为当地经济的活力做出贡献，同时体现可持续发展模式，包括教育作用。我们向多年来为这两个景观努力工作的人们致敬”。

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加拿大地质公园网络主席约翰·考尔德（John Calder）也兴奋地表示： “祝贺芬迪湾地质公园和发现公园取得的巨大成就。我们为这两个新成员融入加拿大地质公园网络而感到自豪。他们将与原来的三座世界地质公园一样，欢迎加拿大人和世界各地的人们探索加拿大令人惊叹的地质遗产，自然奇观和多元文化。我相信有幸探索它们的人将会留下终生的回忆”。

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