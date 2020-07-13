加拿大国税局等机构有大笔金钱无人认领

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许多加拿大人经过几个月COVID-19病毒肺炎疫情的折磨，发现银行账户里的钱变少了，因为自己或者是因为疫情而没有了工作收入、或者是工作收入明显减少。

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而与此同时，随着政府的各种抗疫补助项目实行后大量支票被寄出，加拿大国税局和就业和社会发展部原来就存在的大量现金没有人认领的问题变得更加明显。

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国税局

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加拿大国税局手上有约10亿加元的退税支票和社会福利支票没有被兑现成现金。这或者是由于纳税人丢失了支票，或者是因为搬家后没有及时通知国税局其新的地址。

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为了帮助处于这种情况的加拿大人找到应该属于自己的钱，加拿大国税局今年2月份推出新服务、帮助加拿大人查找自己名下是否有加拿大国税局寄出却没有被兑现的支票。加拿大国税局强调其支票永远不会过期。

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加拿大国税局这一服务推出后三个月，已经有26万张、总值6379万加元国税局开出但没人兑现的支票找到了自己的主人。

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中央银行

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加拿大中央银行手里有8.88亿加元无人认领。加拿大各商业银行无人认领账户里的钱在十年后会上交到中央银行手里托管，现金少于1千加元的托管时间是30年，超过1千加元的托管时间是100年。加拿大中央银行提供网上查找的信息服务。

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负责提供失业金、退休金和老人金的加拿大就业和社会发展部手里有价值1.33亿加元的30万张支票无人兑现。想查找自己名下是否有失业金、退休金或老人金支票没有兑现的加拿大人可以拨打加拿大联邦政府的服务电话。

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省政府项目

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如果你是不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省或魁北克省居民，这三个省政府提供帮助省内居民查找自己名下是否有亲友留下遗产的服务。

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这三个省政府把没有留下遗嘱的过世者名下的工资、保险金、退休金、信用社的存款等钱财收集起来，等待有继承权的人来认领。

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不列颠哥伦比亚省无人认领财产机构提供的数据现实，BC省有1.64亿加元的财产等待认领。比如，一位去世者留下了190万加元的财产，由于没有遗嘱结果变成了无人认领财产。

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虽然加拿大其他几个省份也准备成立类似的遗产认领项目，但到目前为止非不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和魁北克省的居民需要自己对有关的公司、企业、机构逐个进行查询，以寻找自己名下是否有可能属于自己的遗产财富。

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RCI with Sophia Harris • CBC News

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