加拿大高官：不应把敏感信息交给孟晚舟律师团

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大外交部南亚事务负责人David Hartman认为，把加拿大安全情报局掌握的保密和敏感信息提供给孟晚舟律师团会危及加拿大人的生命安全、进一步损害中国和加拿大之间的关系，甚至会给加拿大抗击COVID-19病毒肺炎疫情的努力带来负面影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

David Hartman在本月晚些时候将在联邦法院出示的有关孟晚舟案的宣誓证词中表示，加拿大外交部支持加拿大总检察长的立场，这就是反对将加拿大安全情报局与美国联邦调查局之间有关孟晚舟案件未经删节的电讯文件提交给孟晚舟律师团。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大不列颠哥伦比亚省法院做出联邦政府需要向孟晚舟律师团提供加拿大安全情报局与美国司法机关有关孟晚舟引渡案件电讯联系文件的裁决后，加拿大联邦政府向孟晚舟律师团提供了6份经过大量编辑删节的加拿大安全情报局文件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但孟晚舟律师团坚持索要未经删节的原件，宣称未删节的文件会证明加拿大司法当局在拘捕中国华为公司首席财务官孟晚舟的过程中践踏了孟晚舟的人权、违反了司法公正的原则。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2018年12月1日加拿大警方应美国司法机关的要求在温哥华国际机场拘捕了准备在那里转机的孟晚舟后，中国警方很快以触犯国家安全法的理由拘捕了两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦法院将在7月27日到30日开庭听取孟晚舟案，但只有第一天的法庭听证对外界开放，随后三天的法庭听证采取不对外开放的闭门方式进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jason Proctor • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada