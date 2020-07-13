安大略省绝大部分地区将于星期五进入解封第三阶段，大多伦多除外

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省政府宣布，除大多伦多和尼亚加拉、温莎-埃塞克斯等最南端地区外，该省将在本星期五（7月17日 ）进入解封第三阶段：餐馆将可以在室内招待顾客；电影院、剧院和体育场馆重新开放；室内可容最多50人聚集，室外聚会人数上限为100人。工作人员和表演者的人数不算在内。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是人与人之间仍然要保持距离，勤洗手、戴口罩等防疫措施也和过去一样。公共场所的室内人数仍不能超过容纳极限的30%。省财政部长罗德.菲利普斯（Rod Phillips）说，要想保持在第三阶段就必须行事负责，彼此尊重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省的新增病例过去五周以来连续下降，累计病例中将近90%已痊愈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果不爆发新的群聚性感染，多伦多等由以下卫生局管辖的城市将在7月底进入解封第三阶段：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Durham Region Health Department.​​​​​​

Haldimand-Norfolk Health Unit.

Halton Region Public Health.

Hamilton Public Health Services.

Lambton Public Health.

Niagara Region Public Health.

Peel Public Health.

Toronto Public Health.

Windsor-Essex County Health Unit.

York Region Public Health.

（RCI with CBC News, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada