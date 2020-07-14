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2020年7月14日，星期二，中国北京的一个购物中心的广场上，戴着口罩的孩子们在游戏。卫生专家警告说，随着预防措施的放松，通过关闭和其他形式的社会疏远而得到控制的疫情可能会再次爆发。 (AP Photo/Ng Han Guan)

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