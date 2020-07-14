The operator of Canada's largest airport says it's cutting the size of its workforce by 27 per cent due to a reduction of traffic at Toronto Pearson Airport. A automated floor cleaner that sanitizes the floor is shown at Toronto's Pearson International Airport during the COVID-19 pandemic in Toronto on Tuesday, June 23, 2020. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

加拿大最大机场多伦多皮尔森机场的客流量减少，该公司将裁员27%

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发表 2020年7月14日（星期二）11:10

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加拿大最大机场多伦多皮尔森机场的客流量减少，该公司将裁员27%。2020年6月23日，星期二，在多伦多的科维德-19大流行期间，多伦多皮尔逊国际机场里的自动地板清洁器。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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