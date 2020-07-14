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加拿大最大机场多伦多皮尔森机场的客流量减少，该公司将裁员27%。2020年6月23日，星期二，在多伦多的科维德-19大流行期间，多伦多皮尔逊国际机场里的自动地板清洁器。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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