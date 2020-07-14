加拿大海域见到的大白鲨数量明显增加

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近年来加拿大大西洋海域，特别是新斯科舍省沿岸海域见到大白鲨的次数似乎越来越多。

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不久前发表在加拿大渔业和水产科学杂志上的一篇研究报告认为，造成大白鲨越来越多地在夏季现身加拿大大西洋海域的原因与气候变暖造成的海水升温、海豹数量增多和美国采取的保护大白鲨等海洋生物的措施产生效果等因素有关。

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不过研究人员承认，大白鲨过去在夏天可能也常常光顾加拿大大西洋水域，只不过没有被注意到而已。

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这一研究报告是以加拿大温莎大学研究人员为主的研究小组完成的，其依据的现代资料主要是设在美国佛罗里达州负责搜集和发布海洋信息的机构Ocearch掌握的鲨鱼行踪卫星监控信息。

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在2018年到2019年期间，有17条大白鲨在加拿大大西洋海域被捕获、科研人员在它们的背鳍上钻孔并安装了卫星信号发射器后放生。

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研究人员发现，在2018年捕获后放生的6条大白鲨在2019年夏天全部返回到加拿大新斯科舍省附近的大西洋海域。

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研究人员对历史和近代资料进行梳理后发现，1872年到2016年期间有60次在加拿大大西洋海域有人观察到大白鲨的记录，有27次有人发现过大白鲨的记录，有26次渔网捕获到大白鲨的记录，有7次是根据大白鲨在渔具上留下的齿印和在海豹、海豚身上留下的伤痕推断出大白鲨曾现身加拿大海域的事件。

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RCI with Paul Withers • CBC News

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