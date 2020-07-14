加拿大黑人歌手 Drake / THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

加拿大黑人音乐界成立统一发声的维权组织

作者 方华 |
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发表 2020年7月14日（星期二）10:19

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加拿大音乐界一个黑人维权团体成立，名为“前进”Advance。

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这个黑人音乐界维权组织的宗旨是为所有黑人音乐人发声维权、争取从体制上提高黑人在加拿大音乐界取得成功的机会。

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这个新成立的加拿大音乐界黑人维权组织星期一在推特上表示，加拿大音乐界有杰出的、富有创造力的黑人天才，他们的声音从来没有像现在这样需要被世人听到。

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在前进这个黑人音乐界维权组织的网页上，该组织强调会让私营公司和政府机构承担起实现种族平等和社会包容的责任，这一责任具体表现在四个方面。

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一是倡导种族平等，二是传帮带新入行的黑人音乐人，三是社区拓展，四是帮助黑人在音乐界创业。

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加拿大音乐界负责组织每年朱诺音乐大奖评选和颁奖活动的加拿大唱片艺术学会Canadian Academy of Recording Arts and Sciences在推特上表示，欢迎黑人音乐界维权组织“前进”的成立，很愿意与该组织共同努力让加拿大音乐界更加平等。

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