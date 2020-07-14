加美封关延长到 8 月21日 （PHOTO : RADIO-CANADA / BEN NELMS）

加美边境封闭再延 30 天：至 8月21日

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月14日（星期二）14:50

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根据加拿大广播公司 CBC 获得的信息，加拿大和美国边境禁止所有非必要旅行的协议将再延长 30 天，至 8 月 21 日。

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《环球邮报》（Globe and Mail）最早报道了这个消息，该消息已经得到加拿大政府高级官员的证实。

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第四次延长

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今年 3 月，加拿大与美国签署了一项暂时封关协议，禁止所有非必要过境旅行，只允许维持基本供应链的商品运输以及必要行业的服务人员过境，所有其他类别的过境均被禁止。

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加美封关协议只允许维持基本供应链的商品运输以及必要行业的服务人员过境 (Cole Burston/Bloomberg)

该协议从 3 月 21 日起实施，加拿大和美国每 30 天审核更新一次，现在已经是第四次延长。

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加拿大广播公司报道说，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）于周一通了个电话，谈到一系列问题，其中包括边境关闭协议。

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加拿大政府的官员说，尽管现在有一些美国国会议员呼吁考虑分阶段重新开放美加边境，但他们预计，在可预见的将来，加美边境将处于基本关闭的状态。

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美国疫情

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美国的新冠疫情仍很严重，尤其是南部的几个州。

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根据加拿大广播公司 Radio-Canada 的数据，7月14日美国的累计病例达到 350 万例，现有病例 180万人，今天新增病例超过 2. 7 万人，死亡人数 13. 8 万人

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特鲁多星期一在新闻发布会上说：

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我们承认，就 COVID-19 疫情而言，美国的局势仍很复杂。…  每个月我们都在延长边界关闭的协议，有关讨论将一直继续。

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超过 80% 加拿大人反对近期内重开边境

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最近的一个民意测验显示，超过 80％的加拿大人赞成继续维持加美的边境限制措施。

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超过 80％加拿大人支持继续关闭加美边境 （PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / JONATHAN HAYWARD）

加拿大一些公共卫生高级官员建议，加美边界应至少关闭到今年年底。

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加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，自 3 月份开始实施限制措施以来，美国从陆地过境加拿大的人数有所增加，4月下旬至5月初，每周大约 115,000 人，6 月下旬则增加到每周 175,000 人。

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加拿大反对党 –  魁北克党团 （Bloc Quebecois）的领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切特（Yves-François Blanchet）星期二告诉记者说 :

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只要开放边界对魁北克人和加拿大人的健康构成了威胁，那边境就应该继续关闭。

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（CBC）

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加美在谈判，将继续延长边境封闭措施

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