加美边境封闭再延 30 天：至 8月21日

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根据加拿大广播公司 CBC 获得的信息，加拿大和美国边境禁止所有非必要旅行的协议将再延长 30 天，至 8 月 21 日。

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《环球邮报》（Globe and Mail）最早报道了这个消息，该消息已经得到加拿大政府高级官员的证实。

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第四次延长

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今年 3 月，加拿大与美国签署了一项暂时封关协议，禁止所有非必要过境旅行，只允许维持基本供应链的商品运输以及必要行业的服务人员过境，所有其他类别的过境均被禁止。

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该协议从 3 月 21 日起实施，加拿大和美国每 30 天审核更新一次，现在已经是第四次延长。

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加拿大广播公司报道说，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）和美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）于周一通了个电话，谈到一系列问题，其中包括边境关闭协议。

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加拿大政府的官员说，尽管现在有一些美国国会议员呼吁考虑分阶段重新开放美加边境，但他们预计，在可预见的将来，加美边境将处于基本关闭的状态。

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美国疫情

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美国的新冠疫情仍很严重，尤其是南部的几个州。

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根据加拿大广播公司 Radio-Canada 的数据，7月14日美国的累计病例达到 350 万例，现有病例 180万人，今天新增病例超过 2. 7 万人，死亡人数 13. 8 万人

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特鲁多星期一在新闻发布会上说：

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我们承认，就 COVID-19 疫情而言，美国的局势仍很复杂。… 每个月我们都在延长边界关闭的协议，有关讨论将一直继续。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

超过 80% 加拿大人反对近期内重开边境

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最近的一个民意测验显示，超过 80％的加拿大人赞成继续维持加美的边境限制措施。

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加拿大一些公共卫生高级官员建议，加美边界应至少关闭到今年年底。

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加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，自 3 月份开始实施限制措施以来，美国从陆地过境加拿大的人数有所增加，4月下旬至5月初，每周大约 115,000 人，6 月下旬则增加到每周 175,000 人。

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加拿大反对党 – 魁北克党团 （Bloc Quebecois）的领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切特（Yves-François Blanchet）星期二告诉记者说 :

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只要开放边界对魁北克人和加拿大人的健康构成了威胁，那边境就应该继续关闭。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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