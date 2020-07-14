加美边境将再关闭一个月

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加拿大和美国达成一致，加美边境目前的过境限制将再延长一个月。有关限制措施本应在7月21日到期，现在延长至8月份。这已是自三月份以来加美禁止非必要过境措施的第四次延长。

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就在本月初，29名美国国会议员写信给美国国土安全部长和加拿大公共安全部长，呼吁尽快重新开放加美边境。在信上签名的议员之一凯瑟琳.莱斯（Kathleen Rice）在接受CBC采访时说，尽管美国各地疫情仍然严重，但是为经贸来往起见，加美边境不应长久关闭。两国现在至少应该开始讨论重开边境事宜。

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美国大部分地区疫情严重，每日新增病例屡创新高。一些加拿大公共卫生官员认为，在这种情况下，加美边境应该关闭到今年年底。最近的民调结果也显示，超过80%的加拿大人认为加美边境应继续关闭。

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被禁止的非必要过境包括旅游、过境购物和难民申请。但是货物运输和过境工作仍可照常。

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(RCI with CBC News, Katie Simpson, David Cochrane)

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