协助企业 “发工资”：加拿大政府对企业的工资补贴将延长到今年底

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加拿大联邦政府计划把针对企业的紧急工资补贴项目延长到今年 12 月份。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）说：

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本周我们将宣布，把工资补贴计划延长至 12 月份，目的是在重启经济之际，为企业提供更多的信心和支持。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府协助企业 “发工资”

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这个针对企业的雇员工资补贴项目是政府经济复苏计划中的一个重头项目，该项目旨在于帮助加拿大人在疫情后重返工作职位。

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在疫情中受到影响的、符合条件的公司和非营利性组织都可以申请这个项目的补贴，该项目对企业提供 75％ 的员工工资补贴，每人每周最高可达 847 加元。

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截至到 7 月 6日，联邦政府的工资补贴项目已经向 252,370 家公司支付了总额达到 180.1 亿加元的员工工资补贴。

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在上周公布的的财政状况概述报告中，加拿大政府把企业工资补贴紧急项目的预算提高到 823 亿加元，这意味着企业工资补贴项目的范围将扩大，期限将加长。

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（CBC）

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