多伦多皮尔逊机场宣布裁员 500人 (Jonathan Castell/CBC)

客流量减少，多伦多皮尔逊机场削减职位500个

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月14日（星期二）11:33

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疫情导致旅行者大减，加拿大最大的机场 – 多伦多皮尔逊国际机场 （Pearson International Airport）宣布，削减 500 个工作职位。

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大多伦多机场管理局 （The Greater Toronto Airports  Authority）表示，机场目前已经有 200 个空缺职位，这些职位将不会得到填补，另外， 将通过自愿离职和裁员，再削减另外 300 个职位。

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裁员 500 人，意味着把多伦多国际机场的工作人员减少 27％。

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多伦多皮尔逊机场说，目前的乘客数量减少到相当于 1996 年的水平 (Nathan Denette/The Canadian Press)

加拿大的其他一些机场也已经进行了类似裁员，温哥华机场把员工削减了 50％，卡尔加里机场削减了三分之一。

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机场削减管理层

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多伦多机场管理局 GTAA 已经宣布推迟执行今年资本支出 2.65 亿加元的计划，包括暂时削减公司管理层和董事会成员的薪水。

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最新宣布的裁员中将包括机场的两名副总裁，一位是机场的行政副总裁兼首席战略官 Kim Stangeby，另一位是客户服务副总裁 Scott Collier。

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需要 3-5 年恢复

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多伦多机场管理局 GTAA表示，去年，皮尔逊机场的过往乘客达到 5000 万人次，而目前的乘客数量减少到相当于 1996 年的水平。

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GTAA 预计，正常的飞行活动 “至少要 3-5 年才能恢复到疫情前的水平”。

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（CBC）

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