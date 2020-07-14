英国将在今年年底以前禁止购买、并在2027年以前彻底弃用华为设备

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英国国家安全委员会（NSC）决定从2020年底开始禁止英国电信服务公司购买华为生产的5G设备，并要求它们在2027年以前全部更换已经投入使用的华为设备。

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这意味着英国的电信服务公司有七年的时间来逐步移除已投入使用的华为设备，这个宽限期让英国电信集团和沃达丰等电信业巨头松了一口气。它们此前已经被要求在2023年以前把华为在英国5G网络中的作用限制在35%以下。

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英国政府在今年年初曾决定允许华为在英国5G网络建设中发挥“有限度的作用”。现在更进一步，原因除了来自美国的压力外，还有英国安全情报部门的报告和其他盟国的决定。另外，今年以来，英国先是对中国在新冠疫情上的信息分享感到失望，后又对中国强推香港国安法作出强烈反应。有分析人士认为，彻底与华为脱钩标志着中英关系“黄金年代”的结束。中英黄金年代这个说法来自前英国首相卡梅伦。

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一个困难但正确的决定

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英国政府主管数字化、文化、媒体和体育的内阁大臣奥利弗. 道登（Oliver Dowden）在议会发言时说，彻底禁用华为设备不是一个轻松的决定，但是对于英国的电信网络、国家安全和经济来说，不论是为目前还是为长远考虑，这都是一个正确的决定。英国政府将在下次大选之前制定与华为脱钩的相关法律。

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道登在解释英国政府为何改变一月份“华为有限度作用”的决定时说，英国国家网络安全中心认为，美国切断对华为的芯片供应将对未来华为设备供应的稳定性产生严重影响。英国政府同意这个看法。另外，加拿大、美国、澳大利亚和新西兰等盟国也在采取相似措施以保护本国的电信网络。

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他特别提到，加拿大政府虽然还没有作出最后决定，但是对此事的分析和英国是类似的。

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加拿大电信行业已自行决定弃用华为

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今年6月初，加拿大电信行业三大巨头中的贝尔和泰勒斯在同一天宣布，它们将使用诺基亚和爱立信的设备建设5G网络。另一家大公司罗杰斯与爱立信是长期合作伙伴，早在2018年就已决定采用爱立信5G设备。因此现在三大巨头都已转向欧洲厂商。

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华为回应

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华为公司发言人说，英国政府今天的决定令人失望，对英国手机用户来说是个坏消息。他呼吁英国政府重新考虑这个决定，并表示美国的芯片限制不会影响华为产品的安全可靠性。

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（RCI with Thomson Reuters）

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