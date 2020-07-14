港版国安法让香港民运人士罗冠聪避走他国 / Bobby Yip/ Reuters

香港民运人士罗冠聪抵达英国避难

作者 方华 |
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发表 2020年7月14日（星期二）06:21

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香港民主运动知名人士罗冠聪在逃离香港后抵达英国。

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罗冠聪通过推特表示，自己只带了一个小背包和一个小行李箱坐上飞往英国的午夜航班，只知道自己的目的地是英国首都伦敦，但不知道等待自己的未来会是什么。

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上个星期罗冠聪在一个未透露的地点参加加拿大广播公司Front Burner广播节目时说，做出离开家人、背井离乡离开香港的决定是困难的；但在北京当局强行在香港实行国安法的情况下，与其在香港被关进监狱、不如在其它可以为香港民主和自由发声的地方发挥作用。离开香港已经不仅是个人的选择，而是为香港民主运动而做出的一个战略性选择。

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今年26岁的罗冠聪强调，香港人永远不会屈服，香港民主运动没有破裂，港人已经准备好面对下一场困难的战斗。

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目前有三十万加拿大人在香港居住，加拿大联邦政府在密切关注香港局势的变化。

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