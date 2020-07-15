位于渥太华市的加拿大央行 大楼 （PHOTO : RADIO-CANADA / JONATHAN DUPAUL）

加拿大央行将基准利率维持在 0.25%

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月15日（星期三）10:38
更新 2020年7月15日（星期三）12:12

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三，7月15日，加拿大央行 – 加拿大银行宣布把基准利率维持在 0.25%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了应对 COVID-19 的冲击，加拿大央行在 3 月份就把基准利率下调到 0.25％，维持至今。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

央行将维持低利率

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行排除了在经济复苏之前提高利率的可能性，央行表示，将保持低利率，以刺激经济。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大新任央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）（PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD）

这是蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）出任加拿大央行行长后做出的第一个有关利率的决定，在上一任行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）的 7 年任期结束后，麦克莱姆于 6 月初接任了加拿大央行行长的职务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克莱姆在出任行长时发表讲话说，随着经济限制措施的放松，央行预计今年第三季度经济将出现增长，但他同时警告说，复苏的进程将是 “漫长和坎坷的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行在 4 月份的时候曾表示，预计今年第二季度的通货膨胀率将接近于零。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，加拿大联邦政府发布了财政和经济状况的概述，并根据私营领域 13 位经济学家的预测，预估今年的通货膨胀率将为 0.5％，然后在 2021 年回升至 2％。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行新行长蒂夫·麦克莱姆上任

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Une rentrée sans cours de français ni d'immersion à Toronto?La famille de George Floyd poursuit la Ville de Minneapolis et quatre policiersL'Ontario réforme le système de financement des foyers de soins de longue duréeDeux cas présumés de COVID-19 au NunavutLe retour dans les bureaux au Québec se fera à 25 % de la capacité, au maximumLa reprise sera longue et inégale, prévient le gouverneur de la Banque du CanadaLe marathon de Québec annuléBaisse historique des dons d'organes au Québec en raison de la pandémieCOVID-19 : 129 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire au QuébecYves-François Blanchet nie des allégations d'inconduite sexuelle
Canada's largest school board considers eliminating French as it plans for safe return in fallGeorge Floyd's family sues City of Minneapolis, officers charged in his killingBloc Québécois leader Yves-François Blanchet denies sexual misconduct allegationsStatistics Canada to start collecting race-based crime dataInterest rates will stay low as Canada faces 'long climb out' of COVID-19 hole, central bank saysHouse prices bounced up 6.5% in June compared to last year, CREA saysStatue of Black protester replaces toppled U.K. slave traderFlorida reaches 300,000 total COVID-19 cases, Oklahoma governor tests positivePolice, Hamilton mayor decry 'unfair' cartoon depicting law enforcement's treatment of people of colourJustice minister says he's ready to legislate if pandemic delays lead to charges being tossed