加拿大央行将基准利率维持在 0.25%

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星期三，7月15日，加拿大央行 – 加拿大银行宣布把基准利率维持在 0.25%。

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为了应对 COVID-19 的冲击，加拿大央行在 3 月份就把基准利率下调到 0.25％，维持至今。

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央行将维持低利率

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加拿大央行排除了在经济复苏之前提高利率的可能性，央行表示，将保持低利率，以刺激经济。

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加拿大新任央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）（PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD）

这是蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）出任加拿大央行行长后做出的第一个有关利率的决定，在上一任行长斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）的 7 年任期结束后，麦克莱姆于 6 月初接任了加拿大央行行长的职务。

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麦克莱姆在出任行长时发表讲话说，随着经济限制措施的放松，央行预计今年第三季度经济将出现增长，但他同时警告说，复苏的进程将是 “漫长和坎坷的”。

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加拿大央行在 4 月份的时候曾表示，预计今年第二季度的通货膨胀率将接近于零。

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上个星期，加拿大联邦政府发布了财政和经济状况的概述，并根据私营领域 13 位经济学家的预测，预估今年的通货膨胀率将为 0.5％，然后在 2021 年回升至 2％。

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