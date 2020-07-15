加拿大移民部发布新规，方便外国留学生入境前在线上课，课时可用于今后申请工作许可

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加拿大移民部星期二（7月14日）公布关于外国留学生今年秋季入学的规定。公告说，如果学习许可（即“大签”）申请人在线提交完备资料，将获得优先处理。

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为了不耽误秋季新学期课程，因疫情影响等原因无法及时提交所有申请资料的留学生可以用入学通知书和经济能力证明等文件获得临时学习许可，并在自己的国家在线上课。等到所有材料齐备后再转成正式学习许可。

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如果顺利获得正式学习许可并在加拿大高等院校修完50%以上课程，今秋持临时学习许可在网上所修课程就可以被用于毕业后申请工作许可。

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但是留学生仍然需要获得正式学习许可才能进入加拿大。另外，获得临时学习许可并不能保证未来一定会获得正式许可。申请人仍需满足加拿大移民部在安全、健康等方面的要求，并提交合格的完备资料。

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2019年，加拿大高校所收外国留学生超过65万人。

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