加拿大邮局开始恢复递送护照服务

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不少加拿大移民和等待国际领养的加拿大家庭终于可以拿到他们的护照了。因为中断了4个月的护照寄送服务被恢复了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有1万1千本新护照由于COVID-19病毒肺炎疫情导致的暂停护照寄送而无法被送到加拿大人手上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这其中包括住在安大略省Cambridge市的Daniells家庭。Robert Daniells在今年3月16日日把所有需要的国际领养文件都当面交给了加拿大联邦政府护照局，本来3月底或4月初就该收到通过加拿大邮局送来的他们夫妇海外领养的儿子的护照，但左等右等也没有消息。给加拿大公民和移民部多次打电话也没有结果，一开始得到的回答是疫情期间加拿大护照局处于关闭状态，后来又说是加拿大邮局暂停了寄送护照的服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Robert Daniells无奈地表示，连餐馆和酒吧都开始恢复营业、可加拿大邮局还迟迟不恢复递送护照的服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府负责护照事务的Service Canada告诉加拿大广播公司记者说，在疫情期间仍然维持着紧急护照服务，并从7月2日开始将三月中旬以来积压下来没有寄出的护照交给加拿大邮局寄送。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Service Canada指出，暂停护照寄送服务也是加拿大邮局的决定，因为邮局递送护照需要收件人的签字；而根据保持社交距离的防疫要求，签字成为不符合防疫要求的程序。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大邮局表示，现在邮递员会把护照放在私人信箱里，不再要求收件人的签字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jackie Sharkey • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada