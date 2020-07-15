新冠肺炎疫情期间网上性虐儿童犯罪猛增

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

专家们指出，COVID-19病毒肺炎疫情期间少年儿童有更多的时间上网，一个结果是针对儿童的网上性犯罪活动明显增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Cybertip.ca的主任Stephen Sauer说，他们掌握的数据显示今年4、5、6三个月收到的青少年受到网络性剥削和性虐待的报告数量猛增了81%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大皇家骑警儿童性剥削犯罪中心的警官Arnold Guerin指出，加拿大联邦警察也发现COVID-19病毒肺炎疫情期间针对儿童的网上性犯罪活动明显增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Arnold Guerin警官说，世界几大网络巨头谷歌、脸书和微软公司在发现针对儿童的网上性犯罪活动时会通知犯罪嫌疑人所在国家的警方；而COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，加拿大警方每个月收到几千个来自这些网络巨头公司的通报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，阿尔伯塔省警方三月份收到243起网上针对儿童性犯罪活动的通报，比平常一个月110起左右的通报数量翻了一番。警方调查后对18名阿尔伯塔男子提出65项利用网络对儿童性犯罪活动的指控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界许多国家也出现加拿大警方面临的针对儿童的网络性犯罪活动猛增的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国负责儿童失踪和被剥削问题的机构U.S National Centre for Missing and Exploited Children的数字显示，针对儿童的国际性犯罪活动在新冠病毒肺炎疫情期间猛增了106%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Elizabeth Thompson • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada