新冠肺炎疫情期间网上性虐儿童犯罪猛增

专家们指出，COVID-19病毒肺炎疫情期间少年儿童有更多的时间上网，一个结果是针对儿童的网上性犯罪活动明显增加。
加拿大Cybertip.ca的主任Stephen Sauer说，他们掌握的数据显示今年4、5、6三个月收到的青少年受到网络性剥削和性虐待的报告数量猛增了81%。
加拿大皇家骑警儿童性剥削犯罪中心的警官Arnold Guerin指出，加拿大联邦警察也发现COVID-19病毒肺炎疫情期间针对儿童的网上性犯罪活动明显增加。
Arnold Guerin警官说，世界几大网络巨头谷歌、脸书和微软公司在发现针对儿童的网上性犯罪活动时会通知犯罪嫌疑人所在国家的警方；而COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，加拿大警方每个月收到几千个来自这些网络巨头公司的通报。
比如，阿尔伯塔省警方三月份收到243起网上针对儿童性犯罪活动的通报，比平常一个月110起左右的通报数量翻了一番。警方调查后对18名阿尔伯塔男子提出65项利用网络对儿童性犯罪活动的指控。
世界许多国家也出现加拿大警方面临的针对儿童的网络性犯罪活动猛增的问题。
美国负责儿童失踪和被剥削问题的机构U.S National Centre for Missing and Exploited Children的数字显示，针对儿童的国际性犯罪活动在新冠病毒肺炎疫情期间猛增了106%。
RCI with Elizabeth Thompson • CBC News
相关文章：
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。