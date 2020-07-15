炮制口罩豁免卡：多伦多反口罩人士新招数

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近日在加拿大最大城市多伦多，一些反对戴口罩的团体想出了一个拒绝戴口罩的新招数：出示他们自创自制的“口罩豁免卡”。这张白色卡片上印有加拿大国旗和加拿大红十字会标志，颇能唬人。卡上还有一句话：“我的身体状况不允许我戴口罩或面罩。”

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这些团体的成员在网上发布视频展示这种卡，还有人去医院急诊室时不戴口罩，被工作人员拦住时拿出它来作挡箭牌。多伦多大学健康网络急诊部副主任奥科诺（Erin O’Connor）医生说，这些人为一些并不紧急的小问题去急诊室，而且拒绝戴口罩。

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多伦多大学健康网络旗下有一个癌症治疗中心和一个器官移植中心。奥科诺说，他们的患者“体质非常、非常弱”，她完全无法理解这些反口罩人士无视病弱者安全的行为。

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在多伦多市规定在公交系统和室内公共场所必须戴口罩后，同一批反口罩团体成员曾在公共汽车上举行抗议。

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（RCI with Adam Carter）

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