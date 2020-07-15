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魁省 7月18日起必须戴口罩，健身房老板说不好办

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月15日（星期三）09:56

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从本周六，也就是 7 月 18 日开始，在魁北克省的所有室内公共场所内，人们必须戴上口罩或面罩。

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）说：

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戴口罩总比被隔离在家要好，戴口罩不是有趣的事情，但是必要的。

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（François Legault）/ (Paul Chiasson/The Canadian Press)

魁省的这一法规将适用于所有的零售店、酒品店（SAQ）、购物中心、娱乐场所、餐馆等，年满12岁的人都必须遵守，存在一些健康问题的人可被 “豁免”。

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魁省省长莱戈特还强调，除了戴口罩，人们需要继续保持两米距离，而且聚会最多不要超过 10 人。

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不遵守可被罚款

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加拿大广播公司报道说，从 7 月 18 日起，各个商家企业的业主负责新规定的有效实施，如果业主未能执行有关规定，可面临 400至 6,000加元的罚款。

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之后，从 8 月1日起，个人如果拒绝戴口罩，也会被罚款，而且商家有权拒绝让没口罩的人进入商店。

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健身房业主不想当  “警察”

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对于戴口罩的新法规，健身房的业主们纷纷提出抱怨。

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健身房已经普遍加强清洁消毒措施 / PHOTO : RADIO-CANADA

健身房 Centre Elite Factor 的业主帕斯卡尔·尚帕涅（Pascal Champagne）说，戴着口罩进行力量训练，听起来不容易，呼吸上会有困难。

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他说：

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肯定会有会员对此不满，但这是政府的规定，我们被 “夹” 在了中间。

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除了会员的抱怨外，健身房的业主们也不想充当 “警察”。

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魁北克省另一个健身房 Mega Gym Fitness 的老板丹尼尔·马里诺（Daniel Marino）表示，管理起来将很困难。

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他说：

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如果每次有人不想戴口罩，我们就得打 911 叫警察吗？

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健身房 Mega Gym Fitness 的老板丹尼尔·马里诺（Daniel Marino，左）/ PHOTO : RADIO-CANADA

他要求政府宽容一些，现在的情况已经很困难，难道还要难上加难吗？

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谁的责任？

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除了健身房外，其他商家企业也在叫苦，称执行 “口罩法” 很难。

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魁北克省园艺公司的总经理丹尼尔·特兰布莱（Daniel Tremblay）说，这带出了一系列问题，包括口罩的发放，顾客与卖方之间的关系，等等。

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他说：

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对于拒绝戴口罩的客户，我们该怎么办？ 员工们没有受过有关培训，我们要把不戴口罩的顾客赶出去吗？这些都应该是谁的责任？

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养成戴口罩的习惯

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对于魁北克省的新规定，蒙特利尔犹太综合医院 （Jewish General Hospital）的微生物学家、传染病科的负责人卡尔·魏斯 （Karl Weiss）医生表示完全支持；

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他说:

戴口罩是一种临时性措施，大家需要养成这一习惯，就像看到红灯就自动停下来一样。

7 月 18 日（本周六）开始，魁省所有室内的公共场所将实施必须戴口罩的措施。(PHOTO : GETTY IMAGES / SEBASTIEN ST-JEAN)

魏斯医生说：

这没什么好争辩的，这不是什么政治化  “措施”，每个人都必须戴上口罩，等找到了有效的疫苗那一天，口罩就可以被放弃了。

魁北克省已经从 7 月 13 日起，在公共交通系统实行强制戴口罩。

7 月 18 日（本周六）开始，魁省所有室内的公共场所也将实施必须戴口罩的措施。

大家外出的时候，可一定别忘了戴上口罩哦！

（CBC，Radio-Canada）

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