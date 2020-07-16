加拿大公共防疫隔离法规的落实主要靠自觉

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自COVID-19病毒肺炎疫情开始泛滥以来，加拿大联邦政府在三月下旬启动的公共防疫隔离法规的落实似乎主要靠民众的自觉。

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加拿大公共卫生局说，在隔离法规实行后从国外返回加拿大的二百四十万人中，没有人因为不遵守隔离法规而被拘捕、只有屈指可数的人因为在进入加拿大后的两个星期内没有自我隔离14天而被罚款。

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加拿大执行隔离防疫法规目前的做法是，如果边检局官员怀疑从国外返回加拿大的某些人会不遵守为期14天的隔离防疫规定，会通知加拿大公共卫生局，加拿大公共卫生局再请皇家骑警加以关注，而加拿大联邦警察皇家骑警会把有关的信息发给入境者居住地的地方警察机构处理。

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到7月9日为止，加拿大公共卫生局向皇家骑警提交了2万1千4百22人的信息要求加以关注。但警方仅对其中的9人开出了每张4百到1千加元的罚单、没有人因为违反隔离防疫法规而被逮捕。

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加拿大公共卫生局发言人Geoffroy Legault-Thivierge在给加拿大广播公司的电子邮件中说，加拿大卫生局实行的隔离防疫措施的目的不是为了惩罚、而是为了促使加拿大民众为公共防疫做出自己的努力。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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