加拿大新冠疫情让医疗慈善组织难以为继

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受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，加拿大医疗健康慈善组织今年的筹款数量预期只会有往年的一半。

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比如，加拿大医疗健康慈善联盟Health Charities Coalition of Canada每年依靠大型筹款活动筹集的捐款约为6.5亿加元，而今年上半年旗下慈善组织筹集的捐款数量还不到往年的一半。

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慈善领域业内人士指出，慈善组织筹集捐款需要人与人之间的直接接触、需要有人气的场合，而COVID-19病毒肺炎疫情下禁止大型公共集会、要求保持社交距离等防疫措施导致这样的大众筹款活动难以举行。

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受COVID-19病毒肺炎疫情打击最大的是那些小型和地方性慈善组织，因为这样的慈善组织得不到政府的资助、完全依靠慈善筹款。

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比如安大略省镰状细胞协会要照顾5百多名患有先天性血液疾病的病人，没有政府资助，平常每个月收到约2千加元捐款，但在COVID-19病毒肺炎疫情下该组织一个月筹集的捐款只有约4百加元。

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医疗健康慈善组织筹集不到往年数量的捐款意味着许多依靠慈善组织资助的医学研究项目和对病人的支持项目会出现严重缺乏资金而难以继续下去的问题。

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除了筹得的捐款暴跌之外，COVID-19病毒肺炎疫情还让做义工帮助慈善组织的人数也在明显减少。

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