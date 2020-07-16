新冠病毒肺炎疫情让更多民众要依靠慈善组织的帮助 / (AP Photo/Gillian Flaccus)

加拿大新冠疫情让医疗慈善组织难以为继

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月16日（星期四）13:35

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，加拿大医疗健康慈善组织今年的筹款数量预期只会有往年的一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，加拿大医疗健康慈善联盟Health Charities Coalition of Canada每年依靠大型筹款活动筹集的捐款约为6.5亿加元，而今年上半年旗下慈善组织筹集的捐款数量还不到往年的一半。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

慈善领域业内人士指出，慈善组织筹集捐款需要人与人之间的直接接触、需要有人气的场合，而COVID-19病毒肺炎疫情下禁止大型公共集会、要求保持社交距离等防疫措施导致这样的大众筹款活动难以举行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

受COVID-19病毒肺炎疫情打击最大的是那些小型和地方性慈善组织，因为这样的慈善组织得不到政府的资助、完全依靠慈善筹款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如安大略省镰状细胞协会要照顾5百多名患有先天性血液疾病的病人，没有政府资助，平常每个月收到约2千加元捐款，但在COVID-19病毒肺炎疫情下该组织一个月筹集的捐款只有约4百加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医疗健康慈善组织筹集不到往年数量的捐款意味着许多依靠慈善组织资助的医学研究项目和对病人的支持项目会出现严重缺乏资金而难以继续下去的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了筹得的捐款暴跌之外，COVID-19病毒肺炎疫情还让做义工帮助慈善组织的人数也在明显减少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多道歉：本应回避内阁讨论学生义工补贴项目管理合同的会议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Un juge fédéral demande un examen externe complet du SCRSL'Ontario prolonge les décrets d'urgence jusqu'au 29 juilletUNIS : le commissaire à l’éthique ouvre une enquête sur Bill MorneauCOVID-19 : 142 nouveaux cas et 9 décès supplémentaires au QuébecMartin Carpentier pourrait être en vie : il aurait « transité dans une roulotte »Toujours pas de date pour le lancement de l'application de traçage d'OttawaVaccins et COVID-19 : le Canada visé par des cyberattaques russesRecruter plus de policiers autochtones : « un combat perpétuel »La pandémie souligne le manque de toilettes publiques, selon une auteureLes dommages collatéraux d’un reconfinement aux États-Unis
Prime minister updates Canadians about restarting economyCanada's higher COVID-19 death rate tied to better chronic disease controlSome good news from across the country on ThursdayU.S. jobless claim numbers fall to pandemic-era low, but still 1.3M new applicants last weekEthics commissioner launches investigation into Morneau's involvement in WE Charity contractJudge calls for review after CSIS fails to flag info likely obtained illegallyPolice say Quebec man wanted in connection with death of his two daughters is possibly still on the moveNick Cannon apologizes to Jewish community for 'hurtful and divisive' wordsWhy hundreds of Quebecers are turning to social media to make sexual misconduct accusationsRussia targeted COVID-19 vaccine research in Canada, U.S. and U.K., say intelligence agencies