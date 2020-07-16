加拿大统计局将开始收集基于族裔的罪案数据

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加拿大统计局计划与加拿大警察局长协会等机构合作，在今后的罪案数据收集中加上族裔统计。美国黑人弗罗伊德被警察跪压颈部致死后，加拿大警方对待少数族裔和原住民的方式也受到批评。加拿大统计局的计划被视为对批评的回应。

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加拿大族裔关系基金会和全国原住民女性失踪与被害调查委员会等团体一直在呼吁政府收集罪案中的族裔数据。加拿大警察局长协会负责人、安省伦敦市警察局副局长贝茨（Stuart Betts）说，此前一直在进行这方面的讨论，但弗罗伊德之死把这件事向前推进了一步。

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加拿大统计局表示，今后的罪案数据和犯罪率统计要更全面地反映原住民和少数族裔群体的现状。

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加拿大皇家骑警总监拉奇（Brenda Lucki）也说，更清楚地展现警察与少数族裔社区及原住民社区的互动方式对保持加拿大人对执法机关的信任与尊重至关重要。

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（RCI with CBC News，Catharine Tunney）

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