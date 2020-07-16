如果东京奥运会再泡汤、则北京冬奥会也会黄

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国际奥委会年资最长的执委会委员、加拿大律师Dick Pound表示，如果被COVID-19病毒肺炎疫情推迟一年的日本东京奥运会到2021年夏天仍然不能举行，则定于2022年在北京举行的冬季奥林匹克运动会也可能会无法如期举行。

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Dick Pound指出，如果到明年夏天还没有能有效对抗COVID-19病毒肺炎的疫苗被大面积投入使用、世界主要国家仍然不能有效遏制住疫情，则国际奥委会可能会被迫再度推迟、甚至是干脆取消东京奥运会，这会连带预定在2022年2月份举行的北京冬奥会也无法举行。

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除了COVID-19病毒肺炎疫情可能会影响2022年北京冬奥会举行之外，香港局势的动荡和今年美国大选美中关系会成为一个中心议题等政治因素也会给北京冬奥会的举行带来不确定性。

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美国总统特朗普多次把COVID-19病毒叫做中国病毒、把COVID-19病毒肺炎疫情在美国的肆虐归咎于中国政府对国际社会隐瞒武汉新冠病毒肺炎疫情真相的做法，并要追究北京政府造成COVID-19病毒肺炎在全世界泛滥的责任。

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不过Dick Pound指出，目前国际奥委会的注意力全在明年日本东京奥运会上，可能从2021年开始北京冬奥会的问题才会开始成为国际奥运会关注的对象。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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